Уэббер оценил переход Феттеля в «Астон Мартин»

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мыслями о решении «Рейсинг Пойнт» / «Астон Мартин» подписать контракт с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем. По словам австралийца, немец прибавит в новой команде, а также подчеркнул, что руководство «Рейсинг Пойнт» сделало «умный ход».

«Рад за Феттеля. Это отличный шаг для „Астон Мартин“, действительно умный ход. Феттель станет большим подписанием для команды, огромным шагом для них. Хюлькенберг, Перес, Стролл — все эти пилоты хороши, но они не ровня Феттелю.

Что касается непосредственно перспектив Себастьяна, в нём ещё достаточно энергии для борьбы. Новое окружение станет для него прекрасным. Он любит Англию, Себастьян расцвёл в Милтон-Кинс", — приводит слова Уэббера GPblog.