Экипаж Русинова лидирует в своём классе в «24 часах Ле-Мана» после 7 часов гонки

В субботу, 19 сентября, стартовала легендарная гонка «24 часа Ле-Мана». По итогам семи часов гонки в классе LMP1 пока лидирует экипаж Toyota в составе Камуи Кобаяси, Хосе-Марии Лопеса и Майка Конвея. Второй экипаж «Тойоты» (Буэми, Хартли, Накадзима) потерял время из-за технических проблем с тормозами и теперь проигрывает лидеру круг, опустившись на третью позицию. На второе место вышел Rebellion Racing, машину пилотирует Норман Нато.

В классе LMP2 промежуточное лидерство захватил экипаж российской команды G-Drive Racing в составе Жана-Эрика Верня, Романа Русинова и Миккеля Йенсена. На второе место вышел экипаж United Autosports в составе Алекса Брандла, Уилла Оуэна и Йоба Ван Уитерта. Автомобиль команды Jackie Chan DC Racing, боровшийся с G-Drive Racing за первое место в классе, остановился на трассе после очередного пит-стопа. Напарник россиянина Константина Терещенко по DUQUEINE Team Тристан Гомменди разбил машину.

WEC. «24 часа Ле-Мана». Положение после 7 часов:



1. Toyota TS050 Hybrid (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес) #7 — LMP1

2. Toyota TS050 Hybrid (Себастьен Буэми, Казуки Накадзима, Брендон Хартли) #8 — LMP1 — + 2 круга

3. Rebellion R13 (Густаво Менезес, Норман Нато, Бруно Сенна) #1 — LMP1 — + 1.27,656

4. Rebellion R13 (Натаниэль Бертон, Ромен Дюма, Луи Делетраз) #3 — LMP1 — + 1 круг (отрыв от предыдущего участника)

5. G-Drive Racing (Миккель Йенсен, Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь) # 26 — LMP2 — + 3 круга.