Экипаж Русинова лидирует в своём классе в «24 часах Ле-Мана» после 7 часов гонки

В субботу, 19 сентября, стартовала легендарная гонка «24 часа Ле-Мана». По итогам семи часов гонки в классе LMP1 пока лидирует экипаж Toyota в составе Камуи Кобаяси, Хосе-Марии Лопеса и Майка Конвея. Второй экипаж «Тойоты» (Буэми, Хартли, Накадзима) потерял время из-за технических проблем с тормозами и теперь проигрывает лидеру круг, опустившись на третью позицию. На второе место вышел Rebellion Racing, машину пилотирует Норман Нато.
В классе LMP2 промежуточное лидерство захватил экипаж российской команды G-Drive Racing в составе Жана-Эрика Верня, Романа Русинова и Миккеля Йенсена. На второе место вышел экипаж United Autosports в составе Алекса Брандла, Уилла Оуэна и Йоба Ван Уитерта. Автомобиль команды Jackie Chan DC Racing, боровшийся с G-Drive Racing за первое место в классе, остановился на трассе после очередного пит-стопа. Напарник россиянина Константина Терещенко по DUQUEINE Team Тристан Гомменди разбил машину.
WEC. «24 часа Ле-Мана». Положение после 7 часов:
1. Toyota TS050 Hybrid (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес) #7 — LMP1
2. Toyota TS050 Hybrid (Себастьен Буэми, Казуки Накадзима, Брендон Хартли) #8 — LMP1 — + 2 круга
3. Rebellion R13 (Густаво Менезес, Норман Нато, Бруно Сенна) #1 — LMP1 — + 1.27,656
4. Rebellion R13 (Натаниэль Бертон, Ромен Дюма, Луи Делетраз) #3 — LMP1 — + 1 круг (отрыв от предыдущего участника)
5. G-Drive Racing (Миккель Йенсен, Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь) # 26 — LMP2 — + 3 круга.
- 19 сентября 2020
-
23:19
-
22:41
-
20:39
-
19:59
-
18:34
-
18:09
-
17:19
-
16:38
-
16:27
-
15:23
-
15:13
-
13:45
-
13:01
-
11:42
-
10:57
-
09:53
-
00:35
- 18 сентября 2020
-
23:21
-
23:03
-
21:26
-
19:57
-
18:48
-
18:10
-
17:07
-
16:23
-
15:32
-
14:46
-
13:22
-
12:56
-
11:47
-
10:42
-
09:07
-
09:02
- 17 сентября 2020
-
23:34
-
22:57