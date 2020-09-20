Российский пилот поднял свою «формулу» на два колеса во время гонки в Германии

Пилот программы SMP Racing Кирилл Смаль, выступающий в немецкой Формуле-4, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» интересное видео. В ходе одной из гонок на трассе «Хоккенхаймринг» молодой спортсмен поднял свой болид на два колеса.

«Взлёт не удался. Моей спине это не очень понравилось», — написал Смаль.

Соответствующее видео доступно на странице Смаля в «Инстаграме».

В субботних гонках на «Хоккенхаймринге» Смаль стал 12-м и 14-м. Сегодня, 20 сентября, он занял 15-е место.

В общем зачёте Смаль занимает 11-е место, имея в активе 25 очков. Отставание от лидирующего Джонни Эдгара составляет 111 очков. В чемпионате выступают ещё два россиянина. Владислав Ломко занимает 9-е место в общем зачёте (29), Артём Лобаненко — 12-е (16).