Российский пилот поднял свою «формулу» на два колеса во время гонки в Германии
Пилот программы SMP Racing Кирилл Смаль, выступающий в немецкой Формуле-4, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» интересное видео. В ходе одной из гонок на трассе «Хоккенхаймринг» молодой спортсмен поднял свой болид на два колеса.
«Взлёт не удался. Моей спине это не очень понравилось», — написал Смаль.
Соответствующее видео доступно на странице Смаля в «Инстаграме».
В субботних гонках на «Хоккенхаймринге» Смаль стал 12-м и 14-м. Сегодня, 20 сентября, он занял 15-е место.
В общем зачёте Смаль занимает 11-е место, имея в активе 25 очков. Отставание от лидирующего Джонни Эдгара составляет 111 очков. В чемпионате выступают ещё два россиянина. Владислав Ломко занимает 9-е место в общем зачёте (29), Артём Лобаненко — 12-е (16).
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