Русинов и Вернь прокомментировали потерю победы и подиума на «24 часах Ле-Мана»

Гонщик и спортивный менеджер G-Drive Racing Роман Русинов подвёл итоги гонки «24 часа Ле-Мана», в которой экипаж российской команды финишировал на пятом месте в категории LMP2. Таким образом за восемь выступлений в Ле-Мане G-Drive Racing четыре раза попадала на подиум.



«Из этого дня я буду помнить, как мы лидировали, наша машина была очень быстрой, а наша стратегия — идеальной, а наши пилоты выполняли превосходную работу», — написал Русинов в своём «инстаграме».



Напарник россиянина Жан-Эрик Вернь со своей стороны также прокомментировал итоги марафонской гонки.



«Даже не знаю, какими мы финишировали… Пятыми, да? Мы ехали третьими после ночных проблем с двигателем, отыгрывались и ехали очень быстро. В конце у нас сломалась подвеска, что стоило нам где-то десяти минут. Действительно досадно. В общем, упустили возможность выиграть, финишировать на подиуме. Но это Ле-Ман — он может быть крутым, а может, душераздирающим. Так или иначе, мы сделаем выводы на будущее. Уже не могу дождаться, когда вернусь за руль, спасибо всем за поддержку», — заявил Вернь в видео в своём «твиттере».