Райкконен: по какой-то причине трасса в Сочи довольно несчастливая для меня
Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал о своих ожиданиях от предстоящего Гран-при России Формулы-1, который пройдёт с 25 по 27 сентября на «Сочи Автодроме».
«У меня не так много хороших воспоминаний о выступлениях в Сочи, потому что по какой-то причине для меня это довольно несчастливая трасса. Однако я не из тех, кто слишком много оглядывается в прошлое: я всегда концентрируюсь на том, чтобы провести хороший уик-энд и выжать из машины максимум. В прошлых гонках мы проходили во второй сегмент квалификации, и мы видели, что можем быть на уровне машин, которые там, и бороться за очки, так что это должно быть нашей целью и на этот уик-энд», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
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