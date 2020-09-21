Петров — о футболке Хэмилтона: а если кто-то из пилотов будет выходить с радужным флагом?

Пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров высказал мнение, что организаторы Формулы-1 не оставят без внимания поступок Льюиса Хэмилтона, который поднялся на подиум Гран-при Тосканы в футболке с призывом арестовать полицейских, убивших Брионну Тэйлор.



«По мне, такая футболка — лишнее. Равно как и призывать всех вставать на колени. Это личное дело каждого взрослого человека. Ты имеешь право высказаться в своих соцсетях или дать интервью, можешь создать какое-то общественное движение, обращаться к правительству — впрочем, я думаю, что то же правительство США и так в курсе этих проблем и не оставляет их без внимания. Но в самой Формуле-1 всех призывать… Я думаю, половина зрителей вообще не поняла, чему была посвящена эта футболка, пока им не пояснили. А если кто-то из пилотов признается в нетрадиционной ориентации, будет выходить с радужным флагом и призывать всех становиться геями или к чему-то ещё? Примеров может быть очень много. Думаю, ФИА больше не допустит подобных акций.



Честно говоря, я и церемонию со вставанием на колено не понимаю. Согласно нашим традициям на колено встают только в двух случаях — в храме, перед богом, и когда ты делаешь предложение своей будущей жене.



Этим жестом они пытаются привлечь внимание к борьбе с расизмом. В России другой менталитет, такой проблемы, о которой говорит Хэмилтон, у нас нет. Должно быть уважение к каждому человеку. Но я считаю, что тогда уж нужно всё продумывать более глобально, создавать какие-то фонды», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Петров: возможно, Квяту мешают какие-то внутренние факторы, о которых мы не знаем Первый российский гонщик Формулы-1 – о перспективах Квята и Албона, акциях Хэмилтона и выступлениях Шварцмана.