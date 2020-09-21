Маси: невозможно поставить гравийные ловушки на всех трассах

Гоночный директор ФИА Майкл Маси заявил, что невозможно поставить гравийные ловушки на всех трассах Формулы-1.



«Я уже не раз говорил, что нужно искать наиболее подходящее решение для каждой трассы, а затем согласовывать это с владельцами автодромов. Эта работа продолжается, и мы обсуждаем этот вопрос с пилотами, но невозможно применить такое решение повсеместно», — приводит слова Майкла Маси GrandPX.



Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что можно найти выход из данной ситуации.



«Может быть, нам стоит просто сделать гравийную полосу возле гоночной трассы, а после неё оставить асфальт? Так можно наверняка сказать, что ошибка пилота приведёт к негативным последствиям. Наличие асфальта слишком упрощает жизнь пилотам», — подчеркнул Себастьян Феттель.