Алёшин – о шансах Квята в Сочи: на попадание в первую десятку можно рассчитывать

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин полагает, что пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сможет побороться за очки на Гран-при России.
«Альфа Таури» в этом году добилась серьёзного прогресса, и это вселяет оптимизм перед домашней гонкой. Хочется надеяться, что удача будет сопутствовать Даниилу. Уверен, что большинство болельщиков, которые поедут в Сочи, будут болеть именно за Квята. А родные стены и мощная поддержка болельщиков, как правило, очень помогают.
Посмотрим, насколько наша трасса подходит «Альфа Таури», но последние гонки команде определённо удались, поэтому будем надеяться на высокий результат у Даниила. На попадание в первую десятку можно рассчитывать. Скорость у машины есть», — приводит слова Алёшина Sportbox.
В 2020 году Гран-при России пройдёт 24-27 сентября. В качестве гонки поддержки в Сочи приедет молодёжная серия Ф-2, в которой участвуют российские пилоты Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артём Маркелов.
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