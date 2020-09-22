Эксперт предложил поменять местами Ферстаппена и Гасли на один этап
Бывший технический директор «Джордана», а ныне эксперт Гэри Андерсон предложил вариант, при котором «Ред Булл» сможет определиться с составом пилотов на 2021 год.
«Мы продолжаем слышать от „Ред Булл“, что Гасли недостаточно хорош для возвращения, а Албону необходимо время. Что же, у меня есть предложение, так как обе команды принадлежат одному человеку, просто поменяйте Ферстаппена и Гасли на один этап. Вероятно, Макс блеснёт в „Альфа Таури“, так как Кристиан Хорнер говорит, что управлять этим болидом легче. Двухдневный уик-энд в Имоле подойдёт идеально. Он будет новым для всех и там в большей степени иметь значение будет мастерство пилотов», — написал Андерсон на своей странице в «Твиттере».
- 22 сентября 2020
-
20:59
-
19:53
-
19:06
-
18:57
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:05
-
16:43
-
15:25
-
14:11
-
13:33
-
13:03
-
13:01
-
12:56
-
11:35
-
11:23
-
10:25
-
09:01
-
09:00
-
07:41
-
01:06
-
00:07
- 21 сентября 2020
-
22:58
-
21:55
-
19:58
-
18:53
-
17:46
-
17:33
-
17:03
-
16:57
-
16:46
-
16:38
-
16:22
-
16:20
Партнерский контент