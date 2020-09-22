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Эксперт предложил поменять местами Ферстаппена и Гасли на один этап

Эксперт предложил поменять местами Ферстаппена и Гасли на один этап
Авто / Формула-1 0

Бывший технический директор «Джордана», а ныне эксперт Гэри Андерсон предложил вариант, при котором «Ред Булл» сможет определиться с составом пилотов на 2021 год.

«Мы продолжаем слышать от „Ред Булл“, что Гасли недостаточно хорош для возвращения, а Албону необходимо время. Что же, у меня есть предложение, так как обе команды принадлежат одному человеку, просто поменяйте Ферстаппена и Гасли на один этап. Вероятно, Макс блеснёт в „Альфа Таури“, так как Кристиан Хорнер говорит, что управлять этим болидом легче. Двухдневный уик-энд в Имоле подойдёт идеально. Он будет новым для всех и там в большей степени иметь значение будет мастерство пилотов», — написал Андерсон на своей странице в «Твиттере».

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