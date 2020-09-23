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Гран-при России Формулы-1 — 2020. Полное расписание этапа на «Сочи Автодроме»

Гран-при России Формулы-1 — 2020. Полное расписание этапа на «Сочи Автодроме»
Авто / Формула-1 0

Официальный сайт «Сочи Автодрома» опубликовал полное расписание гоночного уик-энда Гран-при России Формулы-1, который пройдёт с 24 по 27 сентября.

24 сентября, четверг
09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems
09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей
12:00 — 13:00. Видеопрогулка по пит-лейну
15:00 — 16:00. Фан-форум на сцене Олимпийского парка

25 сентября, пятница
09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems
09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей
09:35 — 10:20. Свободные заезды Формулы-2
11:00 — 12:30. Первые свободные заезды Формулы-1
14:00 — 14:30. Квалификация Формулы-2
15:00 — 16:30. Вторые свободные заезды Формулы-1
19:00 — 20:30. Концерт Therr Maitz

26 сентября, суббота
09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems
09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей
10:15 — 11:20. Первая гонка Формулы 2 (28 кругов, или 60 минут)
12:00 — 13:00. Третьи свободные заезды Формулы-1
15:00 — 16:00. Квалификация Формулы-1
19:00 — 20:40. Концерт Земфиры

27 сентября, воскресенье
09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems
09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей
10:55 — 11:45. Вторая гонка Формулы-2 (21 круг, или 45 минут)
13:53 — 13:54. Акция «Конец расизму»
13:54 — 13:56. Государственный гимн РФ
14:10 — 16:10. Гонка Формулы-1 (53 круга, или 120 минут)
18:00 — 19:30. Концерт Tesla Boy.

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