Гран-при России Формулы-1 — 2020. Полное расписание этапа на «Сочи Автодроме»

Официальный сайт «Сочи Автодрома» опубликовал полное расписание гоночного уик-энда Гран-при России Формулы-1, который пройдёт с 24 по 27 сентября.



24 сентября, четверг

09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems

09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей

12:00 — 13:00. Видеопрогулка по пит-лейну

15:00 — 16:00. Фан-форум на сцене Олимпийского парка



25 сентября, пятница

09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems

09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей

09:35 — 10:20. Свободные заезды Формулы-2

11:00 — 12:30. Первые свободные заезды Формулы-1

14:00 — 14:30. Квалификация Формулы-2

15:00 — 16:30. Вторые свободные заезды Формулы-1

19:00 — 20:30. Концерт Therr Maitz



26 сентября, суббота

09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems

09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей

10:15 — 11:20. Первая гонка Формулы 2 (28 кругов, или 60 минут)

12:00 — 13:00. Третьи свободные заезды Формулы-1

15:00 — 16:00. Квалификация Формулы-1

19:00 — 20:40. Концерт Земфиры



27 сентября, воскресенье

09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems

09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей

10:55 — 11:45. Вторая гонка Формулы-2 (21 круг, или 45 минут)

13:53 — 13:54. Акция «Конец расизму»

13:54 — 13:56. Государственный гимн РФ

14:10 — 16:10. Гонка Формулы-1 (53 круга, или 120 минут)

18:00 — 19:30. Концерт Tesla Boy.