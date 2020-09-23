Гран-при России Формулы-1 — 2020. Полное расписание этапа на «Сочи Автодроме»

Официальный сайт «Сочи Автодрома» опубликовал полное расписание гоночного уик-энда Гран-при России Формулы-1, который пройдёт с 24 по 27 сентября.
24 сентября, четверг
09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems
09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей
12:00 — 13:00. Видеопрогулка по пит-лейну
15:00 — 16:00. Фан-форум на сцене Олимпийского парка
25 сентября, пятница
09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems
09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей
09:35 — 10:20. Свободные заезды Формулы-2
11:00 — 12:30. Первые свободные заезды Формулы-1
14:00 — 14:30. Квалификация Формулы-2
15:00 — 16:30. Вторые свободные заезды Формулы-1
19:00 — 20:30. Концерт Therr Maitz
26 сентября, суббота
09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems
09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей
10:15 — 11:20. Первая гонка Формулы 2 (28 кругов, или 60 минут)
12:00 — 13:00. Третьи свободные заезды Формулы-1
15:00 — 16:00. Квалификация Формулы-1
19:00 — 20:40. Концерт Земфиры
27 сентября, воскресенье
09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems
09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей
10:55 — 11:45. Вторая гонка Формулы-2 (21 круг, или 45 минут)
13:53 — 13:54. Акция «Конец расизму»
13:54 — 13:56. Государственный гимн РФ
14:10 — 16:10. Гонка Формулы-1 (53 круга, или 120 минут)
18:00 — 19:30. Концерт Tesla Boy.
- 23 сентября 2020
-
13:41
-
13:16
-
13:05
-
12:22
-
12:03
-
10:48
-
09:00
-
00:46
-
00:14
- 22 сентября 2020
-
22:35
-
22:09
-
20:59
-
19:53
-
19:06
-
18:57
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:05
-
16:43
-
15:25
-
14:11
-
13:33
-
13:03
-
13:01
-
12:56
-
11:35
-
11:23
-
10:25
-
09:01
-
09:00
-
07:41
-
01:06
-
00:07
- 21 сентября 2020
-
22:58