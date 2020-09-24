Леклер: никогда не забуду момент, когда узнал, что стал пилотом «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о дне, когда он узнал, что стал пилотом итальянской команды.
«Я никогда не забуду момент, когда узнал, что стал пилотом „Феррари“. Я был на яхте с друзьями, там была куча народу. И тут мне позвонил Маурицио Арривабене. Я тут же попросил заглушить двигатель и остановиться. Все замолчали. Сначала Маурицио сказал мне: „Мы сделали выбор, мы не берём тебя в команду в следующем году“. Я конечно был расстроен. Разумеется, я даже не ждал, что меня позовут в „Феррари“, но была какая-то надежда. Я молчал пять секунд. А после этого Маурицио заявил: „Да я шучу, ты получил место“. После этого я старался быть спокоен, продолжал говорить по телефону. Но после этого я просто прыгнул в воду и тут началось настоящее безумие», — рассказал Шарль Леклер в подкасте Beyond the Grid.
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