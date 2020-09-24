Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Экс-руководитель «Макларена» вошёл в «Комиссию Хэмилтона»

Экс-руководитель «Макларена» вошёл в «Комиссию Хэмилтона»
Авто / Формула-1 0

Одним из числа четырнадцати участников «Комиссии Хэмилтона», о создании которой недавно сообщил шестикратный чемпион Формулы-1 из Британии, стал бывший руководитель «Макларена» Мартин Уитмарш.

В организация, которая призвана помочь молодым представителям меньшинств получить доступ к образованию в сфере инженерии, также вошли экс-министр спорта Великобритании Трейси Крауч и доктор Хаятун Силлем из Королевской инженерной академии.

«Когда я начал свою профессиональную карьеру в Формуле-1 14 лет назад, то был первым цветным гонщиком, и, к сожалению, сейчас по-прежнему единственным.

Однако меня больше беспокоит, что цветных людей в принципе мало в Формуле-1. Команды не состоят из одних пилотов. В боксах и на фабриках нужно множество людей с различными навыками. Изменения не происходят достаточно быстро, и нужно понять, почему.

Я горд работать вместе с Королевской инженерной академией и нашей комиссией, которая поможет определить барьеры, с которыми сталкиваются молодые чернокожие люди при изучении технологии, инженерии и математики для карьеры в автоспорте. Мы преданы этому делу, и вместе добьёмся изменений», – приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020