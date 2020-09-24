Экс-руководитель «Макларена» вошёл в «Комиссию Хэмилтона»

Одним из числа четырнадцати участников «Комиссии Хэмилтона», о создании которой недавно сообщил шестикратный чемпион Формулы-1 из Британии, стал бывший руководитель «Макларена» Мартин Уитмарш.
В организация, которая призвана помочь молодым представителям меньшинств получить доступ к образованию в сфере инженерии, также вошли экс-министр спорта Великобритании Трейси Крауч и доктор Хаятун Силлем из Королевской инженерной академии.
«Когда я начал свою профессиональную карьеру в Формуле-1 14 лет назад, то был первым цветным гонщиком, и, к сожалению, сейчас по-прежнему единственным.
Однако меня больше беспокоит, что цветных людей в принципе мало в Формуле-1. Команды не состоят из одних пилотов. В боксах и на фабриках нужно множество людей с различными навыками. Изменения не происходят достаточно быстро, и нужно понять, почему.
Я горд работать вместе с Королевской инженерной академией и нашей комиссией, которая поможет определить барьеры, с которыми сталкиваются молодые чернокожие люди при изучении технологии, инженерии и математики для карьеры в автоспорте. Мы преданы этому делу, и вместе добьёмся изменений», – приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.
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