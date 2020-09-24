Главный интервьюер Формулы-1 заболел коронавирусом и пропустит Гран-при России
Сотрудник пресс-службы Формулы-1 Уилл Бакстон не будет работать на Гран-при России Формулы-1 на «Сочи Автодроме» в эти выходные. Бакстон прошёл обязательный тест на коронавирус перед поездкой в России, который определил, что Уилл сейчас болеет COVID-19. Обычно именно Бакстон берёт все интервью у гонщиков, которые публикуются на официальном сайте Формулы-1.
«Это ещё раз доказывает, что система тестирования в Ф-1 работает! Благодарен системе и поддержке со стороны Ф-1. Желаю диджитал-команде Ф-1 всего наилучшего на трассе. Ну а я теперь концентрируюсь на том, чтобы со всеми членами моей семьи всё было хорошо, и на том, чтобы поправиться. Надеюсь, скоро вернусь», — написал Бакстон в собственном твиттер-аккаунте.
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