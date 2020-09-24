Сироткин и Мазепин показали дизайны шлемов для Гран-при России

Российские гонщики Никита Мазепин и Сергей Сироткин продемонстрировали дизайны шлемов, которые они будут использовать во время Гран-при России Формулы-1.
Мазепин, выступающий в Формуле-2, нанёс на верхнюю часть шлема надпись «СОЧИ-2020», в целом дизайн выполнил в стиле конструктивизм.
«Я подготовил специальный дизайн шлема для гонки в Сочи. Как вам?» — поинтересовался пилот у болельщиков в своём «инстаграме».
В случае с Сироткиным речь идёт об общем обновлении дизайна шлема, а не спецдизайне к российскому этапу. «Резервный пилот должен всегда быть готов сесть за руль и иметь для этого полную экипировку. Так уж вышло, что новый шлем Сергея Сироткина доделали как раз к Гран-при России. Обратите внимание на спойлер и номер 45. Дело в том, что Сергей заявлен на этот сезон под номером, который присвоен команде Renault F1 для резервных пилотов», — гласит сообщение в «инстаграме» программы «СМП Рейсинг».
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