Формула-1. Гран-при России. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 26 сентября, состоится квалификация десятого этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при России. Этап принимает стационарная трасса «Сочи Автодром» в Сочи. Начало квалификации запланировано на 15:00 по московскому времени.



После девятого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал десять очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при России. Онлайн-трансляция квалификации