Перед Гран-при России в Ф-1 зафиксировано 7 случаев COVID-19
Пресс-служба Формулы-1 на официальном сайте чемпионата традиционно отчиталась о проделанной работе по предотвращению распространения коронавируса. За минувшую неделю в Ф-1 провели 3256 тестов. Семь из них дали положительный результат. Пробы были взяты у сотрудников команд, пилотов, стюардов и прочего персонала.
Отметим, что до сих пор среди пилотов в Формуле-1 был зафиксирован только один случай COVID-19. В преддверии Гран-при Великобритании опасное заболевание диагностировали у гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса. Мексиканцу пришлось пропустить два этапа чемпионата мира, его заменял Нико Хюлькенберг.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса сезон Ф-1 стартовал почти с четырёхмесячным опозданием.
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