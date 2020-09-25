Перед Гран-при России в Ф-1 зафиксировано 7 случаев COVID-19

Пресс-служба Формулы-1 на официальном сайте чемпионата традиционно отчиталась о проделанной работе по предотвращению распространения коронавируса. За минувшую неделю в Ф-1 провели 3256 тестов. Семь из них дали положительный результат. Пробы были взяты у сотрудников команд, пилотов, стюардов и прочего персонала.

Отметим, что до сих пор среди пилотов в Формуле-1 был зафиксирован только один случай COVID-19. В преддверии Гран-при Великобритании опасное заболевание диагностировали у гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса. Мексиканцу пришлось пропустить два этапа чемпионата мира, его заменял Нико Хюлькенберг.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса сезон Ф-1 стартовал почти с четырёхмесячным опозданием.