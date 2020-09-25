В «Феррари» надеются, что достигли дна, и назвали обновления «первым шагом» к возвращению
Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис выразил надежду, что команда уже достигла дна. Функционер заявил, что обновления, привезённые на Гран-при России, считает первым шагом на пути к восстановлению.
«Надеюсь, мы достигли дна. Хорошо осознаём, в каком направлении нужно работать и где наши слабые места. Что касается сегодняшних обновлений, мы знаем, что они не помогут на круге. Но это шаг в понимании того, что нам не нравится в болиде, и это то, что тестировалось сегодня.
Наверное, это один из первых маленьких шажочков на пути к возвращению после такого сложного сезона", — приводит слова Мекиса Motorsport Week.
Напомним, на данный момент «Феррари» занимает лишь шестое место в Кубке конструкторов.
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