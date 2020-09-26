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В «Рейсинг Пойнт» хотят помочь Феттелю вернуть «моджо»

В «Рейсинг Пойнт» хотят помочь Феттелю вернуть «моджо»
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин поделился мнением о переходе Себастьяна Феттеля в команду в 2021 году.

«Он привнесёт совершенно новую динамику во всю команду. Это хорошо демонстрирует намерения Лоуренса Стролла, куда он хочет направить команду и что с ней сделать. Думаю, это сильное заявление. Себ — многократный чемпион мира, он принесёт с собой методику работы, которой мы раньше не видели. И это именно то, чего мы хотим.

Думаю, мы тоже можем помочь Феттелю. Он не в лучшем положении, потерял своё моджо. Думаю, мы можем вернуть пилотов в баланс и можем ему помочь. Мы очень ориентированы на пилота. Тратим много времени, чтобы работать с гонщиками, и формируем действительно прочные отношения и связь с нашими пилотами», — приводит слова Энди Грина Autosport.

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