Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал аварию в квалификации Гран-при России.



«Я в порядке. Был близок к тому, чтобы потерять контроль над болидом уже во втором повороте, а затем снова допустил ошибку в четвёртом и не сумел избежать аварии. В ходе этих выходных поведение машины постепенно улучшалось, но на первом секторе по-прежнему были сложности. Я рисковал, ошибся во втором повороте и разбил машину в четвёртом. В сравнении с утренней тренировкой, SF1000 ехала достаточно стабильно, так что я расстроен», — приводит слова Себастьяна Феттеля Sky Sports.



Победителем квалификации Гран-при России стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул Валттери Боттас.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал двенадцатое время. Его напарник Пьер Гасли стал девятым.