Квят считает, что красный флаг помешал ему пройти в третий сегмент квалификации
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при России Формулы-1.
«Это была сильная сессия, я относительно доволен результатом, потому что при такой стартовой позиции мы можем завтра бороться. Я думаю, что гонка будет интересной, она предоставит много возможностей.
Нам просто не повезло с красным флагом во втором сегменте. Думаю, если бы сессия не была прервана, мы могли бы пройти в третий сегмент. У меня были хорошие ощущения от машины, да и вчера тоже было неплохо, а наш гоночный темп выглядит конкурентоспособным. Так что нам нужно выжать максимум из всех шансов, которые представятся, чтобы побороться за очки», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».
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