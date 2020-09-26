Победный обгон Мика Шумахера сравнили с манёвром его отца против Монтойи

Пресс-служба Формулы-1 на официальной странице чемпионата в «Инстаграме» опубликовала любопытный ролик. В Ф-1 сравнили манёвры пилота Формулы-2 Мика Шумахера и его легендарного отца, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
Сегодня, 26 сентября, Мик Шумахер во время гонки Формулы-2 в России красиво обошёл Юки Цуноду и, таким образом, перехватил лидерство. В итоге немец завоевал победу.
Этот обгон Мика сравнили с манёвром Шумахера-старшего на Гран-при Австралии-2002. Тогда он в похожем стиле оставил позади Хуана Пабло Монтойю.
Соответствующее видео доступно на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One Championship Limited.
Напомним, что после очередного успеха Мик Шумахер укрепил лидерство в зачёте Формулы-2.
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