Маркелов: результат не тот, на который мы рассчитывали! Но был рад повидаться со всеми
Российский гонщик Формулы-2 Артём Маркелов подвёл итоги гоночного уик-энда на трассе «Сочи Автодром». Маркелов закончил субботнюю и воскресную гонки на 15-й и 12-й позициях, не набрав очков.
«Спасибо всем кто поддерживал нас и выкладывал всяческие видео и фото с наших гонок! Это было круто. Жалко, результат не тот, на который мы рассчитывали! Но был рад повидаться со всеми, кто болел за нас! One love, „Сочи Автодром“! Поздравляю Никиту Мазепина с подиумом!» — написал Маркелов в собственном «инстаграме».
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