Боттас рассказал, что ошибся на старте из-за «огромной пчелы»

Пилот Валттери Боттас поделился эмоциями от завоёванной на Гран-при России Формулы-1 победы, которая стала у него второй в сезоне.
«Старт гонки был первой возможностью. Но вообще-то она была испорчена чем-то вроде огромной пчелы или чем-то таким. Оно врезалось в мой визор. Так что я упустил момент торможения и зашёл слишком глубоко.
Знал, что гонка будет длинной. Потом Льюиса оштрафовали. Как только я получил чистое пространство, почувствовал отличный темп и мог контролировать всё.
Не переживал из-за Макса Ферстаппена, так как знал, сколько будет возможностей. Хороший день, не нужно сдаваться. Здорово победить. Мне нужно попробовать удержать момент. Отыграл у Льюиса несколько очков, но впереди ещё много гонок, так что кто знает. Буду атаковать и дальше. Не сдамся, посмотрим, как всё закончится", — приводит слова Боттаса BBC.
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