Сайнс — об аварии: я неверно оценил скорость

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал аварию на Гран-при России. Гонщик признался, что неверно оценил скорость, когда пытался вернуться на трассу за столбиками.



«Не лучший способ закончить выходные. Хочу извиниться перед всей командой. Мне пришлось переехать через поребрик, чтобы избежать штрафа, и я неверно оценил скорость, проезжая мимо боллардов. Довольно сильный удар, но я в порядке, однако мне обидно за команду», — написал Карлос Сайнс в своём «твиттере».



Напомним, победителем Гран-при России стал Валттери Боттас, во второй раз в карьере завоевавший победу в Сочи. Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул напарник Боттаса Льюис Хэмилтон, который получил два пятисекундных штрафа за неправильную отработку процедуры старта.