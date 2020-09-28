Алёшин – о Ферстаппене: ему нужно что-то побыстрее, желательно тёмно-серебристого цвета

Гонщик программы «СМП Рейсинг», экс-пилот серии IndyCar и чемпионата мира по гонкам на выносливость Михаил Алёшин прокомментировал выступление лидеров нынешнего сезона на Гран-при России.



«Боттас провёл отличную гонку, без ошибок, при этом у него был хороший темп и было видно, что ситуацию с Ферстаппеном он контролирует полностью. Отличная работа и соответствующий результат.

Ферстаппен сделал всё что мог — разделил два «Мерседеса», а это уже невероятное достижение. Абсолютно очевидно, что этому парню нужно что-то побыстрее и желательно тёмно-серебристого цвета.



«Мерседес» в этом году нас удивляет не только феноменальной скоростью, но и казусами: в этот раз отличился Хэмилтон, которой дважды решил попробовать старт в том месте, где его пробовать запрещено и, соответственно, получил два штрафа по 5 секунд. На этом его борьба за победу закончилась, хотя стоит признать, что третье место в этой ситуации можно считать очень хорошим результатом», — написал Алёшин на своей странице в «Инстаграме».