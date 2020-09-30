Экс-напарник Шумахера предположил, что Ферстаппен заинтересовался переходом в «Мерседес»

Бывший финский гонщик Юрки Ярвилехто, который в сезоне-1994 был напарником Михаэля Шумахера по «Бенеттону», высказал мнение, что Макс Ферстаппен («Ред Булл») заинтересовался возможностью перехода в «Мерседес».

Напомним, финн Валттери Боттас уже продлил контракт с «Мерседесом» на сезон-2021, а вот у Льюиса Хэмилтона пока нет нового соглашения. Что касается Ферстаппена, то он ранее продлил контракт с «Ред Булл» до 2023-го включительно.

«Да, конечно. Гонщик его калибра будет держать двери открытыми в любом направлении. Макс может побеждать с «Ред Булл», но только иногда. Ничто не заставляет предположить, что в ближайшее время расклад сил серьёзно изменится», — приводит слова Ярвилехто GrandPX.news.