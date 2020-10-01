Сколько российских гонщиков будет в Формуле-1 в 2021 году?
На фоне свежих трансферных слухов редакция «Чемпионата» предлагает читателям принять участие в опросе на тему, сколько российских гонщиков будет выступать в Формуле-1 в 2021 году.
Считается, что Даниила Квята в «Альфа Таури» может заменить протеже «Хонды» Юки Цунода. Японские мотористы уже подтвердили переговоры с консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко.
Роберт Шварцман уже не раз назывался кандидатом на одно из мест в «Хаасе» или «Альфа Ромео».
Кроме того накануне появилась информация, что ещё один российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин может подписать контракт с «Хаасом».
Если у вас не грузится опрос, его можно пройти по ссылке:
Сколько российских гонщиков будет в Формуле-1 в 2021 году?
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