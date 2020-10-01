«Ред Булл» рассматривает кандидатуры Переса и Хюлькенберга на роль напарника Ферстаппена

Руководство «Ред Булл» рассматривает кандидатуры пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и экс-гонщика «Рено» Нико Хюлькенберга, утверждает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, один из них может сменить в команде Алекса Албона, став напарником Макса Ферстаппена.

Пока дела у Албона складываются не слишком удачно. По итогам Гран-при России Ферстаппен занял второе место, а Албон не смог приблизиться к подиуму, финишировав лишь 10-м. Руководство «Ред Булл» устало от неудач гонщика, и теперь у Ферстаппена может появиться новый напарник.

«На этот раз «Ред Булл» хочет выйти за пределы собственного резерва, так как в системе нет пилотов, способных совершить большой скачок. Возвращение Пьера Гасли в «Ред Булл» не рассматривается», — говорится в статье.

При этом авторы утверждают, что предпочтительным вариантом является приглашение Переса, который может привести с собой крупных спонсоров. В то же время Перес получит шанс бороться за места на подиуме.