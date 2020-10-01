Макс Ферстаппен рассказал, как отец высадил его на заправке в воспитательных целях

30 сентября Максу Ферстаппену исполнилось 23 года. По этому случаю пресс-служба «Ред Булл» поделилась фрагментом подкаста, где молодой гонщик рассказывает об одном важном уроке, который получил от своего отца Йоса. Случай произошёл после финальной гонки чемпионата мира по картингу в 2012 году.

«В финале я лидировал, а другой парень обошёл меня на прямой. Я решил, что хочу сразу же его обогнать, но вылетел и проиграл чемпионат. Я был расстроен, и мой отец был очень разочарован. Затем мы сели в фургон и поехали домой. Я хотел поговорить об этом, но он не стал. Отец остановился на заправке и сказал мне: «Выметайся». Я вышел, а он уехал», — вспоминает Макс.



Йос Ферстаппен также поделился воспоминаниями о том случае и рассказал, почему так поступил.

«Я знал, что его мать ехала всего в нескольких километрах позади, поэтому он пробыл там недолго. Я сделал это, потому что для него всё было действительно легко. Хотел, чтобы он почувствовал боль и знал, каково это — проигрывать. Я не сказал ему ни слова за все 1800 километров пути домой. Хотел, чтобы он понял, что должен думать о своих действиях. Это сработало. В следующем сезоне он выиграл всё! Он был очень сосредоточен», — заявил Йос.