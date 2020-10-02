Гасли ответил, готов ли он отказаться от места в «Ред Булл» ради комфорта в «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли ответил на вопрос журналистов, чувствует ли он себя настолько комфортно в команде из Фаэнцы, что предпочитает оставаться там, а не возвращаться в «Ред Булл».
«Доволен ли я своим выступлением с командой? Да. Счастлив ли я работать с этой командой? Да. Моя цель, бороться за самые высокие позиции в Формуле-1? Да. Нужно принимать во внимание всё. Сейчас я не могу сделать большего. В конце концов нет ни плохого варианта, ни хорошего. Они оба хороши. В данный момент я вполне справляюсь», — приводит слова Пьера Motorsport-Total.
В Сочи Гасли уже не в первый раз в сезоне финишировал выше Александера Албона, который в прошлом году занял его место в «Ред Булл».
«Я доволен, независимо от того, кто позади меня, и не сосредоточена на Алексе. То, что с ним происходит, на самом деле не моя проблема, поэтому мне всё равно.
Моя точка зрения заключается в том, что за последние двенадцать месяцев я набрал около 70 очков с «Торо Россо» и «Альфа Таури», что значительно больше, чем у всех остальных в этой команде раньше. Некоторые получили шанс перейти в «Ред Булл» и набрали меньше баллов, чем я. Посмотрим», — добавил Гасли.
Также у Пьера спросили, что он всё-таки предпочитает, быть вторым пилотом при Максе Ферстаппене в «Ред Булл» или лидером в «Альфа Таури».
«Я об этом ещё не думал. Но совершенно ясно, если вы хотите стать чемпионом мира, то должны быть лидером в команде. Это первый критерий. Но я также хочу бороться за лидирующие места в пелотоне, и считаю, что «Ред Булл» имеет значительно лучший болид. Мне нужно немного подумать, чтобы понять, чему я отдаю предпочтение», — подчеркнул француз.
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