«Хонда» объявила, что покинет Формулу-1 после сезона-2021

Сегодня, 2 октября, компания «Хонда» официально объявила о своём решении завершить участие в чемпионате мира Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце сезона-2021. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте японского концерна.
«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей. Но с тех пор как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед: три в прошлом сезоне и две в нынешнем.
«Чтобы оправдать ожидания своих фанатов, „Хонда“ будет работать вместе с „Ред Булл“ и „Альфа Таури“, продолжать бороться изо всех сил и стремиться к большему количеству побед вплоть до конца сезона-2021», — говорится в заявлении.
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