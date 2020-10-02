Хорнер рассказал, как уход «Хонды» повлияет на дальнейшие планы «Ред Булл» в Ф-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал новость о том, что японская компания «Хонда», поставляющая силовые установки его команде, покинет Формулу-1 после 2021 года.
«Мы как команда понимаем, как трудно для „Хонды“ было прийти к решению покинуть Формулу-1 в конце сезона-2021. Очевидно, что их решение станет испытанием для нас как команды, но мы уже бывали в такой ситуации и готовы эффективно на него ответить, как это уже демонстрировалось в прошлом.
Наша концентрация на оставшейся части сезона-2020 и сезоне-2021 не изменится: мы будем бороться за победы и сражаться за титул. Подписав новый Договор согласия, „Ред Булл“ остаётся приверженным спорту на долгосрочную перспективу, и мы с нетерпением ждём начала новой эры инновации, развития и успеха. Мы как группа используем предоставленное нам время, чтобы всё оценить и найти наиболее эффективное решение по силовому блоку на 2022 год и далее», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».
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