Марко: будем работать, чтобы оценить решения по поставщику двигателей на 2022 год

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал решение «Хонды», чьи силовые установки стоят на болидах австрийской команды и сестринского коллектива «Альфа Таури», покинуть Формулу-1 после 2021 года.

«Наша ближайшая цель на оставшуюся часть сезона-2020 и 2021 год — работать с «Хондой», чтобы бороться за победы в гонках и иметь сильные позиции в качестве претендентов на чемпионский титул.

Кроме того мы будем работать с обеими нашими командами, чтобы оценить наиболее конкурентоспособные решения по поставщику силовых установок на 2022 год и далее. Мы по-прежнему привержены этому виду спорта. Обе команды подписали последний Договор согласия», — приводит слова Марко Motorsport.