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Оруджев: может, решение «Хонды» поспособствует тому, что Квята оставят

Оруджев: может, решение «Хонды» поспособствует тому, что Квята оставят
Авто / Формула-1 0

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев прокомментировал объявление «Хонды» о грядущем уходе из Формулы-1 в конце 2021 года.

«Весьма удивлён тому, что «Хонда» решила уйти из Формулы-1. У них всё хорошо получалось, и «Альфа Таури» хорошо выглядела. Сейчас у них две команды, вроде и моторы хорошо едут. Обидное решение. Классно, когда в Формуле больше производителей, они двигают друг друга быть более конкурентноспособными.

Как решение «Хонды» отразится на будущем Квята? Хороший вопрос. Сейчас явно положение изменилось. Может, поспособствует, что его оставят. Решать всё равно будет Хельмут Марко. Он частенько принимает спонтанные решения, хотя это только для нас: для самого Марко эти решения продуманные.

Что касается Ферстаппена, то он вроде бы ещё год точно должен ездить за «Ред Булл». Слышал, что у него в контракте есть пункт: если машина не позволяет бороться за чемпионство, Ферстаппен может уйти. Вопрос только — куда? Просто так в «Мерседес» не перейдёшь», — заявил Оруджев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.

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