Источник: «Хаас» отказал Пересу на фоне слухов о переговорах с семьёй Мазепиных

Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не станет гонщиком команды «Хаас» в 2021 году, сообщает Auto Bild. По информации источника, «Хаас» отказал Пересу на фоне переговоров коллектива с семьёй Мазепиных.



Ранее итальянская пресса сообщила, что во время уик-энда в Сочи прошли переговоры между отцом Никиты Мазепина Дмитрием и командой. Сообщается, что Дмитрий Мазепин внёс предложение, «от которого трудно отказаться», в связи с чем остальные переговоры были заморожены.



Кроме того, как сообщается, Дмитрий Мазепин выставил на продажу команду «Хайтек», поскольку с приходом Никиты в Формулу-1 команда в младших сериях больше не является для него приоритетной.



Никита Мазепин должен закончить сезон Формулы-2 в первой семёрке, чтобы получить суперлицензию на сезон-2021.



Ранее сообщалось, что Серхио Перес может продолжить карьеру в «Ред Булл», заменив в команде Александера Албона.

«Ред Булл» рассматривает кандидатуры Переса и Хюлькенберга на роль напарника Ферстаппена