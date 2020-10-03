В «Альфа Ромео» не определятся с составом на 2021 год до финиша сезона Формулы-2

Руководитель «Альфа Ромер» Фредерик Вассёр рассказал о выборе пилотов на следующий сезон. В команде пока нет определённости по кандидатурам пилотов. Так, не известно, останется ли в «Альфа Ромео» ветеран Кими Райкконен. Под вопросом и судьба Антонио Джовинацци. На места в команде претендуют юные пилоты Формулы-2 Мик Шумахер, Роберт Шварцман и Каллум Айлотт. Возникли слухи и об интересе «Альфа Ромео» к бывшему пилоту Формулы-1 Нико Хюлькенбергу.
«Они нам интересны. Антонио также находится в списке. Хотим обсудить с Антонио планы, понять, чего хочет он, чего хочет «Феррари».
Мы не спешим принимать решение. На мой взгляд, важно дать молодым ребятам возможность завершить сезон в Формуле-2, хоть и последние гонки будут довольно поздно. Важно, чтобы у нас была итоговая картина сезона.
В «Феррари» три отличных пилота. Шварцман — новичок, но проделывает очень хорошую работу. Шумахер и Айлотт добиваются результатов. Лучше находиться в такой ситуации, когда есть выбор из трёх пилотов, чем не иметь выбора вообще», — цитирует Вассёра пресс-служба Формулы-1.
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