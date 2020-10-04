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Экс-пилот Ф-1 Альберс: Хэмилтон никогда не допустит перехода Ферстаппена в «Мерседес»

Экс-пилот Ф-1 Альберс: Хэмилтон никогда не допустит перехода Ферстаппена в «Мерседес»
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Альберс считает, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон никогда не допустит перехода пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в свою команду. Слухи о возможном переходе голландца в «Мерседес» вновь возникли после того, как стало известно о предстоящем уходе «Хонды» из Формулы-1. Японский производитель поставляет двигатели болидам «Ред Булл». Сообщалось, что в контракте Ферстаппена с «Ред Булл» есть пункт, позволяющий досрочно разорвать соглашение.

«Ред Булл» — команда топ-уровня. Пока Хэмилтон выступает за «Мерседес», не верю в возможный переход Ферстаппена. Не из-за того, что Макс не хочет, он знает, что очень быстр, а из-за Льюиса Хэмилтона. Льюис никогда не допустит такого перехода.

Думаю, лучшим вариантом сейчас для Макса является «Ред Булл». Топ-команда. Только «Мерседес» сейчас сильнее», — цитирует Альберса De Telegraaf.

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