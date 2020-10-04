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В «Хаасе» опровергли слухи о продаже команды Дмитрию Мазепину

В «Хаасе» опровергли слухи о продаже команды Дмитрию Мазепину
Авто / Формула-1 0

Представители команды Формулы-1 «Хаас» опровергли информацию о возможной продаже коллектива россиянину Дмитрию Мазепину.

«Команда не продаётся», — заявил представитель «Хааса», слова которого приводит Formula1News.

Ранее в итальянской прессе сообщили, что во время уик-энда в Сочи прошли переговоры между отцом Никиты Мазепина Дмитрием и командой. Сообщается, что Дмитрий Мазепин внёс предложение, «от которого трудно отказаться», в связи с чем остальные переговоры были заморожены. Позднее Auto Bild сообщал, что Дмитрий Мазепин рассматривает вариант с покупкой команды.

Кроме того, сообщалось, что Дмитрий Мазепин выставил на продажу команду «Хайтек», поскольку с приходом Никиты в Формулу-1 команда в младших сериях больше не является для него приоритетной.

Никита Мазепин должен закончить сезон Формулы-2 в первой семёрке, чтобы получить суперлицензию на сезон-2021.

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