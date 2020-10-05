Для определения победителя этапа плей-офф NASCAR в Талладеге потребовался фотофиниш

Гонщик Joe Gibbs Racing Дэнни Хэмлин выиграл очередную гонку плей-офф NASCAR YellaWood 500 в Талладеге. На финише он примерно на полметра опередил Мэтта Дибенедетто. Судьям сначала пришлось смотреть повтор, а потом ещё долго разбирать эпизоды, предшествовавшие этому моменту.
В конце третьего овертайма на трассе случилось сразу несколько контактов, но главным стал эпизод между Дибенедетто и Уильямом Байроном, которые боролись за победу. Мэтт выдавил соперника ниже жёлтой линии, оба потеряли импульс и позволили вырваться вперёд Хэмлину. После разбирательств судьи оштрафовали Дибенедетто, в итоговом протоколе он опустился со второго места на 21-е.
Вторым в итоге стал Эрик Джонс. Третьим – Тай Диллон. Уильям Байрон классифицирован на четвёртой позиции.
Наибольшее количество кругов в гонке лидировал Джоуи Логано – 45 из 200. Первый промежуточный финиш выиграл Крис Бушер, второй – Мартин Труэкс-младший.
Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.
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