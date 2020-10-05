Гюнтер Штайнер прокомментировал ситуацию со вторым поворотом трассы в Сочи

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, не считает ли он, что ФИА стоит проводить больше консультаций с командами и пилотами относительно конфигурации трасс и правил, касающихся срезов поворотов.



«Думаю, мы, в частности, говорим о втором повороте в России. В прошлом году у нас была проблема с ним. Мы общались по этому поводу с ФИА. Не могу сказать, что с этим поворотом всё не так, просто его нужно переделать или по крайней мере подумать, как адаптировать. Неудивительно, что ситуация повторилась в этом году. Пока ничего не поменяется, будет происходить то же самое.



Этот поворот совершенно неправильный. Надеюсь, что после второго года споров они изменят его. В календаре Формулы-1 нет ничего похожего на второй поворот трассы в Сочи», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».