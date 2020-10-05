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«Хонда» готова содействовать проекту двигателей «Ред Булл» и после ухода из Формулы-1

«Хонда» готова содействовать проекту двигателей «Ред Булл» и после ухода из Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото заявил, что компания готова продолжать поддерживать проекты «Ред Булл» и после ухода из Формулы-1.

«Мы будем рады сотрудничеству с «Ред Булл» и «Альфа Таури» в их программе после 2021 года. Если от команды поступит запрос о продолжении использования наших технологий, то я готов обсудить этот вопрос с Японией. Я хочу максимально поддержать то, что будут делать «Ред Булл» и «Альфа Таури».

Итак, мы хотим поддерживать и помогать им всем, чем мы можем помочь им в будущем. Наша цель — выйти из спорта без негативного влияния. Это наша конечная цель. У нас ещё семь гонок в нынешнем сезоне, и есть много вещей, которые мы бы хотели попробовать сделать. В следующем году мы хотим бороться за титул и хорошо закончить нашу совместную историю с «Ред Булл». Мы не будем сокращать людей из нашего проекта. Будем продолжать развитие. Мы будем работать до самого конца», — приводит слова Масаси Ямамото The Race.

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