Никита Мазепин показал, как занимается борьбой
Российский пилот команды «Хайтек» Никита Мазепин, выступающий в Формуле-2, показал, что умеет не только управлять гоночным болидом, но и имеет навыки в борьбе.
Никита опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» небольшое видео с тренировки. В одном из фрагментов он отрабатывает проход в ноги.
Видео доступно на «Чемпионате».
После 20 гонок сезона в личном зачёте Формулы-2 лидирует Мик Шумахер (191). Вторым идёт Каллум Айлотт (169). Юки Цунода (147) — третий. Четвёртая строчка у Кристиана Лундгора (145). Роберт Шварцман (140) занимает пятое место. Мазепин (140) – шестой.
Напомним, недавно появились слухи, что Никита может занять одно из мест в команде Формулы-1 «Хаас» со следующего сезона или заменить Даниила Квята в «Альфа Таури».
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