Источник: «Альфа Ромео» может объявить о контракте с Миком Шумахером на Гран-при Айфеля

Несколько источников сообщили, что команда Формулы-1 «Альфа Ромео» уже в пятницу, 9 октября, может объявить о контракте с Миком Шумахером на следующий сезон.



«Альфа Ромео» подпишет Кими Райкконена и Мика Шумахера на сезон 2021 года. Оба контракта будут заключены на один год. Объявление о соглашении с Шумахером ожидается в пятницу: скорее всего, за несколько минут до первой свободной практики, где он проведёт свою первую официальную сессию на машине Формулы-1», — пишет Just Racing в «Твиттере».



Это информацию в том числе распространили несколько испанских и швейцарских источников, но крупные СМИ и инсайдерские агентства пока её не подтверждают.



Напомним, руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр ранее заявил, что команда «не спешит принимать решение» по составу. От отметил, что «важно дать молодым ребятам возможность завершить сезон в Формуле-2».

В «Альфа Ромео» не определятся с составом на 2021 год до финиша сезона Формулы-2