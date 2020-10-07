Йос Ферстаппен пригрозил «Ред Булл» и ждёт, что команда сможет создать быстрый болид

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, выступил с достаточно ультимативным заявлением в адрес австрийского гоночного коллектива, подчеркнув, что команде не о чем будет беспокоиться, лишь когда она создаст болид, способный выиграть чемпионат.



«Мы ждём и посмотрим, что произойдёт. Сейчас нам практически нечего сказать. Пришло время «Ред Булл» построить машину, на которой можно выиграть чемпионат. Если в следующем году у Макса будет конкурентоспособный болид, им не о чем беспокоиться. Это цель — стать чемпионом мира», — приводит слова Йоса нидерландское издание De Telegraaf.



Ранее отец Макса уже раскритиковал команду «Ред Булл» за то, что болид нынешнего года получился слишком медленным для борьбы за титул.

Йос Ферстаппен жёстко раскритиковал Марко и «Ред Булл» за медленную машину