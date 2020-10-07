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Джоди Шектер не согласился с Джеки Стюартом по поводу величия Хэмилтона

Джоди Шектер не согласился с Джеки Стюартом по поводу величия Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 1979 года Джоди Шектер не согласился с Джеки Стюартом, который не стал включать Льюиса Хэмилтона в число сильнейших гонщиков всех времён.

Напомним, Стюарт назвал величайшим гонщиком из когда-либо существовавших Хуан-Мануэля Фанхио. На второе место он поставил Джима Кларка, впереди Айртона Сенны.

«Джеки Стюарт говорит, что Хэмилтон не входит в тройку лучших гонщиков всех времён. Не могу согласиться. Сейчас Ф-1 гораздо более конкурентоспособная и равная, чем когда-либо. Я думаю, Льюис определённо входит в тройку лучших за всю историю», — написал Шектер на своей странице в «Твиттере».

Ранее высказывание Стюарта прокомментировал известный журналист и писатель, бывший главный редактор журнала F1 Racing и экс-глава пресс-службы «Макларена» Мэтт Бишоп.

Эксперт ответил Стюарту своим рейтингом величайших пилотов
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