Эксперт ответил Стюарту своим рейтингом величайших пилотов

Известный журналист и писатель, бывший главный редактор журнала F1 Racing и экс-глава пресс-службы «Макларена» Мэтт Бишоп отреагировал на высказывание трёхкратного чемпиона Формулы-1 Джеки Стюарта относительно величайшего пилота в истории «Королевских гонок» и составил свой рейтинг лучший гонщиков.



«Фанхио — величайший гонщик в истории, Кларк — второй, впереди Сенны», — говорит Стюарт. Окей. Затем он добавляет: «Мне трудно сказать, что Льюис величайший». Хммм… Моя тождественная четвёрка лучших в Формуле-1 — это Фанхио, Кларк, Сенна, Хэмилтон… затем Мосс, Стюарт, Прост, Шумахер, Аскари и так далее», — написал Бишоп на своей странице в «Твиттере».



Напомним, в настоящее время Бишоп возглавляет департамент внешних связей женской W Series.

Стюарт не включил Хэмилтона в число величайших пилотов, предпочтя Фанхио и Кларка