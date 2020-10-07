Эксперт ответил Стюарту своим рейтингом величайших пилотов
Известный журналист и писатель, бывший главный редактор журнала F1 Racing и экс-глава пресс-службы «Макларена» Мэтт Бишоп отреагировал на высказывание трёхкратного чемпиона Формулы-1 Джеки Стюарта относительно величайшего пилота в истории «Королевских гонок» и составил свой рейтинг лучший гонщиков.
«Фанхио — величайший гонщик в истории, Кларк — второй, впереди Сенны», — говорит Стюарт. Окей. Затем он добавляет: «Мне трудно сказать, что Льюис величайший». Хммм… Моя тождественная четвёрка лучших в Формуле-1 — это Фанхио, Кларк, Сенна, Хэмилтон… затем Мосс, Стюарт, Прост, Шумахер, Аскари и так далее», — написал Бишоп на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в настоящее время Бишоп возглавляет департамент внешних связей женской W Series.
Стюарт не включил Хэмилтона в число величайших пилотов, предпочтя Фанхио и Кларка
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