Вторую практику Гран-при Айфеля Формулы-1 официально отменили

Дирекция Гран-при Айфеля и ФИА приняли решение отменить вторую сессию свободных заездов. Над трассой в «Нюрбургринге» целый день стоит туман, что мешает взлететь медицинского вертолёту. Поэтому по соображениям безопасности вторую практику, как и первую, было решено не проводить.



От «Нюрбургринга» До ближайшего госпиталя 54 километра. Медицинский вертолёт не может туда лететь из-за низкой видимости. Вариант с использованием наземной техники исключается, поскольку, по протоколам ФИА, пострадавшего должны доставить в госпиталь не более чем за 20 минут от потенциального инцидента.



Согласно текущим прогнозам, погодные условия на субботу более благоприятные. Дождя не ожидается.



После 10 этапов нынешнего сезона в общем зачёте чемпионата лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На его счету 205 очков. Вторым идёт напарник британца Валттери Боттас (161). Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (128) — третий. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.