В «Альфа Таури» против использования разных с «Ред Булл» двигателей

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что при выборе нового поставщика двигателей после ухода «Хонды» после сезона-2021 Формулы-1 его команда не хочет оказаться в положении, когда ей придётся использовать мотор одного производителя, а «Ред Булл» — другого.



«Нет, мы не хотим использовать не такой силовой блок, как „Ред Булл“, потому что мы хотим сохранить наш процесс синергии. Я не хочу, чтобы „Альфа Таури“ снова начала создавать собственную коробку передач, полностью конструировать заднюю подвеску и так далее. У нас очень плотное сотрудничество с Red Bull Technology, и мы хотим продолжать вместе с ними, а потому мы хотим иметь такой же двигатель», — заявил Тост во время пресс-конференции ФИА.