Мик Шумахер: жаль, что не смог дебютировать на ГП Айфеля, но я сосредоточен на Формуле-2

Мик Шумахер прокомментировал несостоявшийся дебют в Формуле-1. 9 октября на трассе «Нюрбургринг» в Германии должен был начаться Гран-при Айфеля, однако ФИА совместно с дирекцией гонки сначала отложила старт первой свободной практики из-за дождя и сильного тумана, мешавших взлететь медицинскому вертолёту, а затем и вовсе отменила практику.

«Очень жаль, что не смог выехать на трассу, но мы знали, что прогноз погоды был не лучшим. В это время года в Айфеле нельзя быть уверенным, что трасса будет сухой. Мы знали, что может пойти дождь, так и оказалось. В конце концов, мы хорошо подготовились, провели много встреч, и я узнал очень много полезного.



Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Впереди много этапов, куда Формула-1 приезжает довольно редко, основным пилотам нужно тренироваться. Было бы здорово сесть за руль при любой возможности. Формула-1 — это цель и мечта. Надеюсь, что смогу проявить себя.



Конечно, сейчас я сосредоточен на Формуле-2 и хочу успешно завершить сезон», — приводит слова Шумахера RaceFans.