Райкконен прокомментировал предпоследний результат в квалификации
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Айфеля, в которой ему удалось показать лишь девятнадцатый результат.
«Не могу быть доволен 19-м местом, но это то, что имеем. У нас просто не было скорости, чтобы выжать из наших трёх кругов больше. Эти круги не были блестящими, а если говорить об ощущениях от машины, то не было ничего очевидно неправильного, но мы ожидали большего. Мы должны отработать завтра лучше. Попробуем добиться прогресса и посмотрим, что сможем сделать», — приводит слова финского пилота пресс-служба команды.
Напомним, напарник финского пилота Антонио Джовинацци прошёл во второй сегмент квалификации и примет старт с четырнадцатой позиции.
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